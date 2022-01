Pour la troisième année consécutive, l'E3 n'aura pas lieu en personne et il faudra donc se contenter d'une série de vidéos pré-enregistrées aussi passionnantes qu'un épisode de Joséphine Ange Gardien. La raison avancée est bien entendu Covid-19 même s'il est fort possible que la vague actuelle soit retombée d'ici là. Gag : le Super Bowl aura par contre lieu à Los Angeles dans un mois dans un nouveau stade de 70 000 places.Du coup Geoff Keighley vient de dégaîner et a déjà annoncé l'édition 2022 du Summer Game Fest dans lequel Geoff Keighley présente des nouveaux jeux et dans lequel des développeurs ont l'honneur d'être interviewés par Geoff Keighley.