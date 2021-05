L'ère Victorienne fait son retour

Les Suédois de chez Paradox ont profité de la PDXCON , leur convention annuelle pour annoncer hier soir que Victoria 3 était en développement, dix ans après la sortie du deuxième opus. Comme précédemment, il y sera question de développer votre nation au XIXème siècle sur le plan économique, politique et diplomatique, avec une très grande importance accordée à la gestion de la population de votre pays.Il faudra porter autant d'attention à la politique extérieure qu'aux réformes gouvernementales, et si les statistiques et graphiques en tout genre vous intéressent, ça devrait pouvoir vous occuper pendant 1000 ou 1500 heures comme d'habitude avec les jeux de stratégie de chez Paradox, qui ont souvent la profondeur de la fosse des Mariannes. Le jeu n'a pas encore de date de sortie prévue mais si vous vous inscrivez à la newsletter du titre dès maintenant, vous aurez droit à un joli zeppelin exclusif quand le jeu sera disponible. Ils aiment tellement les DLC chez Paradox qu'ils ne savent plus comment les distribuer.Par ailleurs, durant toute la Paradox Con, une grosse partie du catalogue est en promo sur Steam, et certains jeux sont gratuits pendant tout le week-end . La première dose est gratuite...