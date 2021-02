L'E3 2021 se fera une ligne

L'E3 2020 n'a pas eu lieu et a été remplacé par une série de faux directs chiants entrecoupés par la tronche de Geoff Keighley. C'était une torture à couvrir et on a oublié 90% de ce qui a été présenté. Mais c'était aussi assez bordélique car chacun a fait son truc dans son coin. Pour l'E3 2021, il n'est pas question de présentiel mais selon VGC l'ESA serait en train d'organiser une version en ligne avec au programme des conférences de 2H, des diffusions en provenance d'éditeurs, d'hommes-sandwich et de journalistes et une cérémonie de remise de médailles en chocolat.Le tout devrait durer trois jours du 15 au 17 Juin. Bref, ce devrait être tout aussi chiant mais au moins on n'aura pas besoin de changer de chaine Youtube pour passer d'un direct à l'autre. L'ESA a confirmé à demi-mot les dires de VGC en expliquant "qu'ils sont en train de transformer l'expérience E3 pour 2021" et qu'ils donneront des détails plus tard. Ce n'est pas cela qui nous ramènera les bières-saucisses du stand Devolver Digital.