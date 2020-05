L'appel du devoir en pleine guerre froide ?

Les rumeurs fusent ici et là, mais il semblerait que l'on s'oriente, ou plutôt Activision , vers un épisode orienté Guerre Froide pour son FPS annuel. On aurait même un nom :, qui est déjà plus ou moins confirmé par Eurogamer et quelques sources proches du dossier. Et qui dit Black Ops dit que le studio Treyarch est à la tête du développement. Tout cela est évidemment à prendre avec des pincettes en formes de M4A1, mais on se doute bien qu'un jeu est en développement, notamment pour la PS5 et la Xbox Series X.Au passage, la nouvelle mise à jour de Call of Duty : Warzone , le battle royale au 60 millions de joueurs/joueuses (qui est vraiment cool), dévoile quelques détails dans les bunkers que l'on peut enfin ouvrir. Outre le fait d'y retrouver de très bonnes armes, on y entend aussi des messages en Russe...