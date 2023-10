L’extension Dead Island 2 Haus sortira le 2 novembre

On ne sait pas trop si des Pandas se sont pris Dead Island 2 , ni s’ils l’ont aimé, mais on va quand même annoncer que la première extension du jeu sera lancé le 2 novembre sur Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il est question d’un mystérieux culte dans l’immense villa d’un milliardaire à Malibu, où le joueur devra sortir d’un labyrinthe forcément mal fréquenté. On n'a pas l’impression que Dambuster Studios se soient beaucoup creusés les méninges pour pondre le DLC Dead Island 2 Haus dont on partage l’introduction, mais vous aurez d’autres extraits sur le site Gematsu si vous voulez en voir plus.