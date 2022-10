Kratos perd le Nord

Cory Barlog a en ce moment l'esprit en feu , car un revendeur dont nous ne connaissons pas le nom aurait commencé à vendre God of War: Ragnarök deux semaines avant la sortie officielle . Les équipes de SIE Santa Monica Studio se démènent comme des diables pour faire du damage control et éviter que le grand public ne se retrouve trop facilement face à des spoilers qui apparaissent un peu partout sur la toile. Le God Of War de 2018 était certes un peu bourrin, toutefois moins que les opus précédents, mais le scénario avait une place prépondérante dans l'œuvre vidéoludique, avec de très bons rebondissements notamment sur la fin.On ne saurait trop vous conseiller de ne pas vous gâcher le jeu et la surprise, et d'attendre la sortie sur PS4 et PS5 le 9 novembre 2022 pour profiter au mieux de l'expérience.