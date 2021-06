Konami recycle (encore) Castlevania

Depuis quelques années, on se moque (à raison) de Konami qui ne sort plus de jeux alors que la boite possède un catalogue de licences toutes plus prestigieuses les unes que les autres, à part pour en faire des pachinko ou Metal Gear Survive, on ne sait pas lequel des deux est le plus cruel. Mais c'est oublier un peu vite que Konami, comme Capcom, est aussi un éditer très éco-responsable, qui n'hésite pas à recycler sans cesse ses vieux jeux pour sauver la planète et les ours polaires.Ainsi, il y a deux ans, Konami sortait la Castlevania Anniversary Collection , regroupant un paquet de vieux opus de la prestigieuse série des aventures du fouetteur de vampires. Et si l'on en croit l'organisme australien de classification des jeux , Konami pourrait être en train de nous mitonner une Castlevania Advance Collection qui, comme on peut le deviner après une intense réflexion, regrouperait les trois titres sortis sur GBA : Circle of the Moon Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow , trois jeux absolument mythiques ayant fait le bonheur des possesseurs de la portable de Nintendo. Contrairement aux épisodes NES / SNES / MegaDrive, ceux-ci reprennent la formule initiée avec le légendaire Symphony of the Night, communément appelée aujourd'hui "Metroidvania".On espère que tout ceci sera bien vite confirmé, et que le boutlot de portage ne sera pas trop fainéant. Et qui sait, peut-être qu'ensuite Konami bossera sur une Castlevania DS Collection qui regrouperait Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin et Order of Ecclesia, même si on ne sait pas trop comment on pourrait s'y retrouver sans l'écran du bas qui affiche la carte.