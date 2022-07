Kona 2 virus

En 2017, le studio québécois Parabole sortait Kona , un jeu d'enquête-survie prenant place dans le grand nord canadien et qui, en plus d'être un plutôt bon jeu, nous charmait grâce à l'accent chantant de son protagoniste principal, le détective Carl Faubert. Cinq ans plus tard, le studio semble prêt à rempiler et vient d'annoncer Kona II: Brume , dans lequel ce même Carl Faubert devra enquêter sur un village recourvet d'une étrange brume, ce que n'aurait pas renié Stephen King.Pas beaucoup plus d'infos pour le moment, mais le studio nous donne rendez-vous à la Gamescom en août pour en apprendre plus. On vous conseille de vous passer le premier trailer en boucle d'ici là, toute cette neige et ce vent glacial vous aideront peut-être à supporter la canicule.