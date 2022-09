Kiwi ferme

Comme on dit, "il y a des news qui rendent le smile" : l'infâme site Kiwi Farms, repaire de petits nazillons qui prennent leur pied en harcelant d'autres personnes (principalement transgenre), a enfin disparu d'Internet. On doit cette victoire en premier lieu à Clara " Keffals " Sorrenti, une des dernières cibles en date de KF : plutôt que d'attendre que l'orage passe, ce qui n'aurait de toute façon jamais été le cas, celle-ci a lancé il y a quelques jours une grande campagne " Drop Kiwi Farms " visant à faire déplateformer le site. Face à la pression populaire, et à la mauvaise pub qui en résultait, CloudFlare puis DDos-Guard ont finalement lâché KF, et le site n'est maintenant plus qu'un mauvais souvenir.C'est hélas trop tard pour Near/byuu et les autres victimes du site, mais Internet et le monde en général ne se porteront que mieux maintenant que des gens n'ayant rien demandé à personne ne se feront plus swater, doxxer ou pousser au suicide simplement parce que ça amusait une poignée de petites pourritures.