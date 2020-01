Kingpin revient

On sait qu'un jeu commence à être vraiment vieux quand il n'est pas dans la base de données de Factor. C'est le cas de Kingpin: Life Of Crime, sorti en 1999 sur PC. Le FPS de Xatrix Entertainment (devenu ensuite Gray Matter Interactive Studios) était assez innovant à l'époque en proposant un mélange de combats au flingue et à l'arme blanche et en utilisant des dégâts localisés. Il est aussi célèbre pour son univers glauque imaginé en partie par Viktor Antonov, pour ses dialogues bourrés d'injures, pour sa violence inédite à l'époque et pour la BO de Cypress Hill. Autant vous dire que les réactionnaires de l'époque n'ont pas du tout aimé et le jeu a été banni des grandes chaines US type Walmart ouToys "R" Us.Plus de 20 après, le jeu va ressortir sur PS4, Xbox One, Switch and PC. Toujours édité par Interplay, le portage est créé par 3D Realms vu que Gray Matter a passé l'arme à gauche en 2005. Le jeu tournera en haute résolution et comprendra un mode "amélioré" à base d'un nouveau système d'éclairage qui ressemble fort au mod Enhanced Graphics . Le gameplay connaitra aussi quelques améliorations. Le mode multi sera toujours de la partie.