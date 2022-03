Ken et Roberta Williams sont de retour

Ken et Roberta Williams forment probablement le couple le plus emblématique de l'industrie du jeu vidéo. Marriés à 19 ans, ils ont fondé ensemble Sierra On-Line et ont développé les premiers jeux du studio ensemble, Ken s'occupant du code et Roberta s'occupant du scénario et du gameplay. Par la suite, Ken a préféré s'occuper de la partie business/production du studio mais Roberta a conservé son rôle et a inventé des nouvelles licences comme Laura Bow ou Phantasmagoria.Le couple a pris sa retraite à la fin des années 90 et Roberta est devenu consultante pour différents projets autour de King's Quest. Mais Ken s'ennuyait sec pendant la pandémie et s'est mis à Unity . Roberta a alors suggéré de faire une remake de Colossal Cave, un des premiers jeux d'aventure en mode sorti en 1976 sur PDP-10. De fil en aiguille, le couple a créé un nouveau studio, Cygnus Entertainment, et a embauché du monde pour développer Colossal Cave 3D.Il s'agira toujours de résoudre des tonnes d'énigmes et d'éviter de se faire tuer par des pirates/serpents/ours mais dans un monde tout en 3D avec nous dit-on 143 lieux différents. Colossal Cave 3D sortira sur PC et Mac cet été mais aussi sur Meta Quest 2 !