Judas se précise

Ken Levine est un petit coquin. A quelques jours de Pâques, il balance plein d'infos sur Judas , son prochain jeu développé par son nouveau studio Ghost Story Games. Vous pouvez vous farcir la très longue interview d'IGN mais la version abrégée ci-dessous se concentre sur l'histoire et le gameplay. Dans Judas, on incarne une héroine éponyme qui est "ré-imprimée" par un genre de Vita-Chamber.Elle est à bord du Mayflower, un vaisseau spatial pour aller coloniser une nouvelle planète après que la Terre a subi une catastrophe majeure. Le problème est que la mission a mal tourné en partie à cause du fait que les passages et l'équipage du Mayflower a fini par comprendre qu'ils étaient tous des robots. Dans ce monde merveilleux , on est considéré comme étant un traitre ce qui explique pourquoi on a été tué en premier lieu. Ou qu'on s'appelle Judas. Il faut donc tenter de renverser la vapeur et de sauver le Mayflower d'une manière ou d'une autre. Pour cela, il faudra contenter trois IAs aux buts et aux personnalités différentes.Ses actions ont des conséquences : si on fait quelque chose qui plait à une des IAs, elle aura tendance à nous aider. Si on délaisse une IA ou qu'on lui déplait, elle aura tendance à nous mettre des batons dans les rues. En principe, le tout devrait faire que chaque partie soit unique. On jugera sur pièce. Au niveau des combats, c'est du Bioshock pur jus avec un mélange pouvoirs/flingues et la possibilité de pirater tout ce qui bouge. Graphiquement c'est aussi Bioshock mais en encore plus barré. Judas n'a pas encore de date de sortie mais il est prévu pour cette année fiscale donc avant avril 2025.