Jeux, Seth et Hell March

Les premières infos pour les remasters de Command & Conquer vient de tomber et c'est une pluie de bonnes nouvelles. Pour une vingtaine d'euros, la Command & Conquer Remastered Collection comprendra le jeu de base, le spin-off Alerte Rouge et trois extensions, le tout remasterisé en 4K. Un bouton permet de passer des graphismes d'époque aux graphismes modernes.Les graphismes ont été entièrement refaits et Frank Klepacki a remasterisé toute la BO du jeu. Mêmes les cinématiques ont le droit à un coup de jeune grâce à la magie de l'apprentissage automatique . Au niveau gameplay, on dispose maintenant d'une file d'attente pour construire des unités à la chaine et le menu de construction a reçu un coup de jeune. Un mode Escarmouche a été ajouté au premier C&C ainsi qu'un éditeur de cartes. Le multijoueur est évidemment de la partie et le tout sortira sur Steam et sur Origin le 5 Juin.