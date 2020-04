ACTU Je rêvais d'une carte du monde CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Nintendo a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer à propos de Super Mario Maker 2. La mauvaise est que la mise à jour de contenu qui sort demain est la dernière. La bonne est qu'elle ajoute trois tonnes de nouvelles possibilités : le gameplay de Super Mario Bros 2, le costume de grenouille et les boss de Super Mario Bros 3, un déguisement de goomba, le ballon et les mechakoopas de Super Mario World,...



Mais surtout elle ajoute la possibilité de créer un jeu complet dans un nouveau mode appelé World Maker. On peut créer une carte du monde et la remplir avec les niveaux qu'on a précédemment créés. Plein de thèmes sont dispos et un jeu peut comprendre jusqu'à 8 mondes et 40 niveaux (5 jeux max par niveau). On peut ainsi regrouper toutes ses créations dans un joli petit paquet facile à partager. Comme d'hab, le tout est gratuit.