Intel rate la PS6

Sans grande surprise, Sony bosse déjà sur la PS6 et la logique voudrait qu'elle soit rétrocompatible avec la PS5 et que le constructeur se tourne vers AMD. Mais Sony a quand même fait ses devoirs et est allé voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est une technique courante : le but n'est pas forcément de changer de fournisseur mais de négocier un meilleur prix en prétendant aller chez la concurrence. La concurrence en question est Intel et les discussions sont allées assez loin selon Reuters mais au final Intel a perdu le marché pour deux raisons.La première est que maintenir la rétrocompatibilité aurait plus cher qu'en restant chez AMD. La seconde est qu'Intel voulait une plus grosse part du gateau. AMD s'est "contenté" de créer le design des puces es PS4/4 Pro/5/5 Pro. La fabrication des puces est assurée par des fondeurs (TSMC pour la PS5). Si Intel avait remporté le marché, ils auraient fait les deux : design et fabrication.En clair le manque à gagner pour Intel est énorme. Selon Reuters, il est question de 30 milliards de dollars. Mais ça démontre aussi un plus gros problème chez Intel.Une des grandes idées de Pat Gelsinger, le patron actuel d'Intel, était de diviser globalement Intel en deux : une division qui crée des puces et une division qui les produit. Mais le but était que la division production ne s'occupe pas uniquement des puces Intel mais aussi des puces de la concurrence (Nvidia, Qualcomm, AMD...). Jusqu'à présent, cette stratégie ne fonctionne pas et la division en question a annoncé avoir perdu 7 milliards de dollars en 2023.En plus de cela, Intel s'est fait rouler dessus par Nvidia et AMD sur le marché de l'IA et a supprimé 16 000 emplois le mois dernier. Pire encore, Intel a été forcé de sous-traiter à TSMC la fabrication des nouvelles puces pour PC portable Lunar Lake... Le conseil d'administration perd patience et commence à parler de couper/vendre des pans entiers de la boite. Le scénario le plus extrème consiste à se séparer totalement de la division fabrication comme ce qu'avait fait AMD. Et cela a a déjà commencé : à l'occasion d'un gros contrat signé avec Amazon, Intel a annoncé que la division fabrication allait devenir une entité indépendante. Elle reste rattachée à Intel mais ça la rend beaucoup facile à revendre par la suite.Accessoirement Intel peut toujours compter sur le complexe militaro-industriel : le gouvernement US vient de leur filer 3 milliards de dollars pour créer des puces pour l'armée. Cela signifie que désormais, même s'ils chient royalement dans la colle, ils auront toujours le support du gouvernement pour continuer à alimenter la machine de guerre, exactement comme Boeing.