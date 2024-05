Chassez le naturel et il revient au galop : The Creative Assembly ne bosse plus sur Hyenas donc ils sont de retour à 100% sur Total War à commencer par une mise à jour massive pour Total War: Pharaoh . Mais selon des sources de DualShockers , The Creative Assembly aurait trois nouveaux opus en préparation. L'un d'entre eux serait ni plus ni moins qu'un Total War: Star Wars. Il y a aussi des vagues rumeurs autour d'un Total War: Warhammer 40 000 ce qui serait assez logique vu le succès des trois Total War: Warhammer. On espère que le tout est vrai.