I.G.I. Origins se découvre

Les joueurs PC du troisième âge pas encore trop frappés par Alzheimer se souviennent certainement de Project I.G.I. , FPS d'infiltration sorti en 2000. À l'époque, il se démarquait de la concurrence par ses cartes gigantesques sur lesquelles le joueur pouvait aborder son objectif un peu comme il le voulait, soit en la jouant furtif en se plaçant en hauteur pour dézinguer les ennemis un par un sans se faire repérer, soit au contraire en fonçant dans le tas et en tirant sur tout ce qui bouge, ce qui en toute honnêteté n'était pas bien amusant parce que le jeu n'avait pas été pensé pour et ne proposait donc pas de grosses sensations dans les fusillades. C'était chouette mais la série est aujourd'hui oubliée par à peu près tout le monde et, quitte à en faire hurler certains, ce qui s'en rapproche le plus dans un jeu moderne reste probablement les assauts sur les plus grosses bases dans les derniers Far Cry.Tout ça pour dire que le studio Antimatter Games avait annoncé en 2019 , de toute évidence beaucoup trop tôt, bosser sur un reboot / prequel de la série audacieusement intitulé I.G.I. Origins . Il aura fallu attendre presque trois ans, jusqu'à aujourd'hui donc, pour avoir enfin droit à une première vidéo de gameplay du jeu et si on n'en apprend malgré tout pas beaucoup, il semble que les fondamentaux de la série seront bien présents : des bases à infiltrer, de préférence de nuit, et beaucoup, beaucoup d'échelles à grimper.