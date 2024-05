ACTU Hunt: Showdown annonce la date de son lifting Connard il y a 6 min par email

Crytek a annoncé hier la date de sortie de la mise à jour majeure pour Hunt: Showdown ayant pour but de changer de version du moteur CryEngine. Ainsi, le rafraîchissement visuel touchera la totalité du jeu, remplaçant aussi l'infâme interface utilisateur, le 15 août.



Information importante : cette cure de jeunesse impose la fin du support du vieux matériel, les joueurs de PS4 et Xbox One perdront donc accès au jeu à cette date. Leur compte (et donc leur progression et leurs achats) est gardé mais réutilisable seulement s'ils passent à la caisse pour améliorer leur console ou leur PC. C'est quand-même bien, les live-services !





Crytek compte poster de la comm' hebdomadaire pour indiquer plus en précisions quels seront les changements et quelle est leur vision pour le futur du bayou.