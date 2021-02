HuniePop 2 : Y a du soleil et des nanas

On avait oublié d’en parler sur Factor mais le premier HuniePop était un très sympathique match-3 doublé d’une dating sim pleine d’humour. On se rattrape donc en annonçant la sortie de sa suite, HuniePop 2 : Double Date . Histoire de nous dépayser, ce nouvel opus prend place sur une île paradisiaque d’Inna De Poona, loin de la pandémie et du couvre-feu, et nous propose de prendre le soleil en bonne compagnie.Disponible dès aujourd’hui via Steam, l’Humble Store ou votre boutique d’eroge préférée, mais aussi dans une version censurée chez les frileux de GOG.