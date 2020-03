Humble Publishing abat ses cartes maîtresses

Jusqu'ici discret lorsqu'il s'agissait de mettre en avant ses jeux, la branche publishing d' Humble Bundle a décidé de faire comme la concurrence et lancer lui aussi son "direct" saisonnier, le Humble Brag. Au menu de cette première édition printanière, cinq jeux à venir à la fois sur l'Humble Store et d'autres plateformes. Et c'est One Step From Eden qui ouvre le bal avec une sortie le 26 mars prochain ! Dans ce mélange entre action, deckbuilding et rogue-like pour un mix qui rappelle à s'y méprendre la série Megaman Battle Network. Sortie prévue au printemps. Fae Tactics joue lui dans la cour des grands et aimerait nous rappeler au bon souvenir d'un certain Final Fantasy Tactics avec ses arènes de combats aussi horizontales que verticales, un pixel-art mignon tout plein et d'adorables toutous. A suivre d'ici sa sortie PC/Switch en 2020. Wildfire s'apparente à un jeu d'infiltration en 2D sidescrolling dans lequel on va devoir se frayer un chemin dans des villages aux proies à un ennemi mystérieux et libérer des villageois en créant... des feux un peu partout. On nous parle également d'un mode coop à deux. Pour le reste il faudra attendre d'y poser nos mimines dessus plus tard cette année. Ambition: A Minuet in Power se déroule pendant la révolution française et dans ce visual novel "roguy", il faudra créer des alliances avec les uns et les autres pour éviter de retrouver sa tête sur un billot. Bonne ambiance.Ca fait maintenant un petit moment qu'on le suit Prodeus , ce néo rétro-FPS aux éclairages de toute beauté qui s'annonce aussi violent qu'un DOOM s'est enfin trouvé un éditeur. Vivement sa sortie plus tard dans l'année. Ring of Pain lui nous proposera un dungeon crawler sans déplacements... mais avec des cartes. Reste à voir si le concept, lui, marchera. Enfin, The Iron Oath fait dans la très classique tactique au tour par tour avec en arrière-plan des choix qui auront un impact sur vos troupes.