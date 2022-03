Humble Games Showcase 2022 : les autres jeux

Comme l'E3 n'existe plus, il n'y a plus de raison d'attendre juin pour faire des conférences interminables. Humble Games a donc décidé de tenir la sienne en mars. Monaco 2 faisait partie des jeux annoncés mais ce n'était pas le seul.On a aussi pu découvrir Ghost Song , un Metroidvania 2D à tendance déprime dans lequel une version robotique de Samus Aran donne une leçon à la faune locale à grands coups de blaster et de marteau de guerre. C'est développé par Old Moon et ça devrait sortir courant 2022Restons dans le dépressif avec une nouvelle bande-annonce de SIGNALIS , un survival-horror à l'esthétique PS1. Le jeu a été annoncé en 2018 et n'a toujours pas de date de sortie mais il a désormais un éditeur. Moonscars est aussi un metroidvania tout en nuages de gris avec du gros rouge qui tache pour le héros et le sang des ennemis. La description YouTube parle de "Souls-like 2D" donc on imagine que c'est une excuse pour une difficulté punitive. C'est développé par Black Mermaid et ça devrait sortir cette année. Coral Island a récolté 1,6 million de dollars sur Kickstarter il y a un an et sera publié par Humble Games courant 2022. Il s'agit d'un clone de Harvest Moon en jolie 3D et avec un penchant écolo. Il faudra donc cultiver son terrain, ramasser les déchets et trouver l'âme soeur.Chinatown Detective Agency sort le 7 avril sur PC et c'est un point'n click sérieux façon Wadjet Eye Games. Le jeu se passe en 2037 à Singapour et vous devrez utiliser vos compétences de détective pour résoudre les différentes affaires sous peine d'être à court de thunes. Chinatown Detective Agency comporte une petite dose de cyberpunk et une grosse dose de pixels et la démo semble avoir beaucoup plu Stray Gods: The Roleplaying Musical est comme son nom l'indique une comédie musicale sous forme de jeu de rôle. Les choix qu'on fait vont donc influencer les textes des chansons dans un univers adapté de la mythologie grecque. Vous ne comprenez pas tout ? Nous non plus. Le jeu est développé par Summerfall Studios, le nouveau studio de David Gaider à savoir le scénariste en chef des Dragon Age. La musique est composée par Austin Wintory. Laura Bailey et Mary Elizabeth McGlynn (entre autres) prêteront leurs voix au jeu. Infinite Guitars est décrit comme un "jeu de rôle musical" car les bastons se font à grands coups de riffs où il faut suivre une partition en rythme. Il est question de sauver le monde et d'affronter des machines. Le style graphique devrait faire plaisir aux nostalgiques de Flash. Oui, c'est une manière détournée pour dire que c'est moche. C'est développé par Nikko Nikko et ça sortira cette année.Terminons avec une nouvelle bande-annonce pour The Iron Oath qui débarquera le 19 avril en Early Access . Il s'agit d'un JDR tactique dans lequel on dirige une compagnie de mercenaires. Ceux qui survivent aux combats finissent par vieillir et prendre leur retraite. A 65 ans donc s'ils veulent la toucher à taux plein car vous comprenez il n'y a plus d'argent ma bonne dame