Humble Bundle abandonne les barbus et les pommes

Humble Choice, la formule d'abonnement d'Humble Bundle, était un peu confuse. Histoire d'arranger les choses , il n'y a plus qu'une seule formule à $12 par mois qui permet de recevoir chaque mois une série de jeux à conserver même si on arrête l'abonnement.L'abonnement donne aussi accès à la Humble Games Collection , une autre collection de jeux indies et qui est le nouveau nom du Humble Trove . Il y a cependant un hic : pour télécharger les jeux de la Humble Games Collection, il faudra forcément passer par le nouveau client Humble. En plus d'être un launcher de plus, ce dernier ne sera disponible que sur Windows coupant l'accès aux versions Mac et Linux des jeux de la Humble Games Collection. Vous avez jusqu'au 1er février pour télécharger les jeux du Humble Trove sur votre Mac ou votre partition Linux.On ne comprend pas vraiment la stratégie. Même itch.io, le Steam des pauvres, a une appli Mac et Linux . Et cette année le jeu sur Linux va recevoir un gros coup de boost sous la forme du Steam Deck qui semble particulièrement adapté au jeux proposés dans la Humble Games Collection. On note aussi que plus le temps et plus les bundles en dehors de Choice sont pourris . On note aussi qu'avec Humble Choice, on ne peut pas choisir quel pourcentage des ventes est donné aux associations caritatives (ce dernier est fixé à 5%)...