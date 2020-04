Humankind : une victoire au poil... euh aux points

Chez Amplitude, on n'a pas attendu le confinement pour se laisser pousser la barbe. Il semble même que ce soit un critere pour bosser sur Humankin d. Chacun a son style souvent en phase avec la coupe de cheveux. Jean-Maxime, producteur exécutif, adopte le look "faussement pas rasé". Maxence, lead game designer, donne dans le "je n'ai pas envie d'acheter un rasoir". Enfin, William, senior game designer, tente de passer pour un hispter californien.Blague à part, tout ce petit monde veut vous parler du système de victoires de Humankind . Contrairement à Civ qui propose plusieurs types de victoires axées sur un élémenr du jeu (score, domination, science, culture, religion et diplomatie pour Civ VI), Humankind ne proposera qu'un seule type de victoire. Le joueur qui aura le le plus de points de renommée gagne la partie. On accumule ces derniers de différentes façons : en gagnant des batailles, en construisant des merveilles, en découvrant des choses...Au passage, on apprend que chaque civilization aura son unité militaire unique mais aussi son quartier unique. On rappelle qu'on peut changer de civilzation en cours de partie mais les quartiers uniques qu'on a construit perdureront.