HoYoverse annonce Honkai: Nexus Anima
La Gamescom 2025 est terminée, et avec une grosse présence sur le salon avec Genshin Impact, Tears of Themis, Honkai: Star Rail et Zenless Zone Zero, le géant chinois HoYoverse aurait pu dévoiler son tout nouveau titre à Cologne, mais non, ce sera directement sur le net. Après tout, quoi de plus normal pour une société développant uniquement des jeux free-to-play ?
Ici, il est toujours question d’un grand univers en monde ouvert, mais avec une petite différence par rapport à ce qu’ils produisent habituellement, puisqu’il y aura des Animas. En effet, Honkai: Nexus Anima s’annonce comme étant un jeu d’aventure et de collection de créatures, avec un aspect stratégique dans les combats et quelques activités ici et là. On est pas trop loin d’un Pokémon, notamment sur le fait que sur la cinquantaine d’Anima proposés pour le moment, tous possèdent des types : war, hate, love, etc. C’est un peu spécial, mais au moins, HoYoverse a eu la bonne idée de ne pas tomber dans le bête copier/coller.
L’autre bonne idée est d’avoir poussé la technique, donnant un aspect très agréable à première vue. Il faut aussi souligner que cela se passe dans l’univers de Honkai, et il est évident que l’idée est de nous y faire passer pas mal d’heures. Donc, autant faire en sorte de ne pas saigner des yeux avec des décors d’un autre temps. L’autre point assez chouette tient dans le système de combat. Pour le moment, c’est assez flou, mais il semblerait que cela tienne plus du jeu de stratégie automatique que du combat au tour par tour comme dans un JRPG plus classique.
Dans tous les cas, une bêta fermée, le Nexus Bond Test, est lancée. Les inscriptions sont ouvertes sur PC et iOS jusqu'au 12 septembre directement sur le site officiel. Est-ce que je me suis inscrit ? Évidemment.
