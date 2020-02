Le réalisateur n'a qu'une vague idée de ce que va donner le résultat final Les acteurs n'ont pas de contexte Le rendu d'un matte painting et sa composition avec la prise de vue réelle est un processus long et couteux

Imaginez la situation : vous tournez un film ou une série et vous avez besoin d'un décor grandiose. Le seul problème est que tourner en décors réels plutôt qu'en studio coûte une blinde et créer un décor en studio de toute pièce n'est pas toujours possible pour des raisons de place ou de budget. La solution traditionnelle consiste à utiliser un décor peint par un artiste ou matte painting.Pendant longtemps les matte paintings étaient des vraies peintures sur des vitres filmées par la caméra. De nos jours, la majorité des grosses productions sont tournées dans un studio tapissé de draps verts ou bleus. En post-production, on remplace les arrière-plans verts par des mattes paintings numériques qui peuvent donc être animés. Cela donne des résultats fantastique mais cela pose aussi plusieurs problèmes.Principalement:Mais les choses changent vite. Jon Favreau est un fan du numérique. Pour son remake du Livre De La Jungle en prises de vue réelles, quasiment tout est faux mis à part le garçon et quelques accessoires . L'intégralité du film a été tourné sur fond bleu dans un studio de cinéma. Pour son remake du Roi Lion, il est allé encore plus loin. il n'y a pas la moindre image réel dans ce film mise à part un seul plan . Tout est faux : les animaux, les décors... Il n'y avait même pas de fond vert/bleu. Pourtant il y a bien eu un "tournage" dans un entrepot à Los Angeles.Deux versions des assets 3D ont été créés : une pour le temps réel importée dans Unity et une pour le précalculé pour le rendu final. Grâce à cette méthode, l'équipe pouvait "tourner" le film dans Unity et prévisualiser le résultat final. Si ce n'était pas satisfaisant, l'équipe pouvait alors déplacer les objets, changer les lumières, changer la lentille de la caméra virtuelle... Encore mieux : à l'aide de casques de réalité virtuelle , l'équipe pouvait même se promener sur le plateau virtuel.Mais ce qui fonctionnait pour Le Livre De La Junge et Le Roi Lion ne fonctionnerait pas forcément pour The Mandalorian, le nouveau projet de Jon Favreau. Star Wars a une esthétique bien particulière qui fonctionne mieux avec un mélange de vrais acteurs en costumes et de plateaux à moitié réels et à moitié virtuels. ILM a donc utilisé une technique de plus en plus populaire : à la place de fonds verts, le plateau comporte des écrans géants sur lesquels sont diffusés les matte paintings. Mais ce n'est pas tout : les mattes paintings en question sont rendus à base d'Unreal Engine 4.Le tout combiné à deux avantages. L'équipe de Jon Favreau peut modifier les décors en temps réel sans quitter le plateau. Mais surtout les décors virtuels font désormais partie de la prise de vue réelle. L'étape de composition disparait. Le procédé permet aussi d'avoir une meilleure correspondante entre les lumières du plateau et les lumières de la scène dans UE4. Le moteur d'Epic Games grandit en popularité dans le monde des effets spéciaux. Method Studios l'a par exemple utilisé pour certains plans d'une pub pour Fallout 76 Pour ceux qui se posent la question, "bébé Yoda" est parfois une marionette et parfois en image de synthèse . Et la réponse au titre est "Amanda". Et comme vous avez été gentils de lire cette news jusqu'au bout, v oici un lien pour télécharger les sublimes dessins qu'on voit à la fin de chaque épisode. Ils ont en 3440x1440 et forcément il ne faut pas les regarder si vous n'avez pas encore vu la série. This is the way.