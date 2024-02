Helldivers 2 : succès surprise et problèmes à foison

Helldivers 2 cartonne. Dix jours après sa sortie, le jeu a dépassé les 400 000 joueurs simultanés rien que pour la version Steam. Le problème est que les développeurs n'avaient pas du tout prévu un tel succès. Résultat : les serveurs sont archi-plein et Arrowhead n'arrive pas à en ouvrir d'autres suffisamment vite. Ils bossent aussi dur pour corriger des soucis divers (bugs, équilibrage...).Le succès est mérité : non seulement le jeu est fun mais en plus il est sorti à petit prix. Une des conséquences imprévues est qu'il a boosté la popularité de Starship Troopers dont il est fortement inspiré. Le jeu a même poussé Billou à se remettre à Twitch ! Attention par contre : le jeu utilise nProtect Gameguard, un système anti-triche qui fonctionne au niveau du noyau. C"est un poil étrange pour un jeu qui n'a pas de mode versus/compétitif... A noter que le jeu tourne sur Steam Deck. Il faut utiliser le niveau de détails bas et/ou ne pas jouer en résolution native mais c'est suffisant pour jouer sur les chiottes.