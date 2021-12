HDMI 2.1, à fond dans les standards mais pas trop

Cette fois c'est la bonne : tu as réussi à mettre la main sur une PS5/XSeX/RTX 3080 à un prix décent. Pour en profiter à fond, il faut que ta TV ait un port HDMI 2.1 histoire de supporter des choses comme le 4K@120Hz, le Variable Refresh Rate (pensez FreeSync/G-Sync) et Auto Low Latency Mode (aussi appelé Auto Game Mode). Du coup tu es tenté de changer de TV et tant pis pour les cadeaux de noel des gosses. Ils te garderont jouer en mangeant des oranges.Mais ne te jette sur la première TV venue parce qu'elle comporte des ports HDMI 2.1. On a appris récemment que HDMI 2.1 n'était pas un standard mais une série de recommandations . En clair, ce n'est pas parce qu'une TV a un ou plusieurs ports HDMI 2.1 qu'elle supporte les technologies mentionnés plus haut. Il faut regarder les specs en détail. Par exemple la TCL Class 6-Series 4K QLED précise bien qu'elle supporte le tout. Mais les TVs d'Amazon , malgré la présence d'un port HDMI 2.1 restent bloquées en 4K60Hz et le Variable Refresh Rate n'est pas mentionné.