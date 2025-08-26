ACTU
Halo s'invite chez Helldivers
par CBL, email @CBL_Factor
Helldivers 2 sort aujourd'hui sur Xbox Series et à l'occasion, Arrowhead a créé un Legendary Warbond inspiré d'Halo 3 ODST. Au menu : des nouvelles armures, des nouvelles armes et des nouveaux véhicules. Le bousin coûte 1500 Super Credits, la monnaie forte du jeu, qu'on peut récolter lentement en jouant ou acheter avec des vrais sous. C'est un des problèmes du jeu : des mécaniques de F2P dans un jeu payant et on ne parle pas juste d'éléments décoratifs. Mais bon le jeu est toujours aussi fun et il faut bien cela pour sauver la démocratie.