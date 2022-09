Halo Infinite : à fond dans le co-op mais pas trop

Le mode co-op pour Halo Infinite a encore été repoussé : il n'arrivera au final qu'en novembre (en même temps que le mode Forge) soit presque un an après la sortie du jeu. Par contre, à l'instar d'Halo 5, ce sera uniquement du co-op en ligne. 343 Industries a décidé d'arrêter de bosser sur le co-op en écran partagé. C'est triste car ça faisait quand même partie du charme de la série et c'est moche à une époque où on peut acheter une télé 4K géante pour pas trop cher.