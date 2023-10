Hairebrained et Paradox divorcent

Les choses allaient plutôt bien pour Harebrained Schemes. Fondé en 2011 par Jordan Weisman (qui a aussi fondé le mythique studio FASA), Harebrained a utilisé les licences de FASA pour développer d'excellents jeux financés par Kickstarter à savoir trois nouveaux Shadowrun et BattleTech . En 2018, Paradox Interactive a racheté Harebrained pour 7,5 millions de dollars. Le studio s'est mis à bosser sur une nouveau jeu, The Lamplighters League Il est sorti début octobre et les critiques n'ont pas été tendres. Les joueurs non plus. Ce n'est pas si mauvais que cela mais après BattleTech c'est super décevant. Le jeu s'est très mal vendu et Paradox aurait perdu 23 millions de dollars dans l'opération. Ce qu'on comprend moins c'est que Paradox a viré une bonne partie des employés d'Harebrained en juillet ( on parle de 80% ) alors que le studio était probablement en pleine phase de polish...La conséquence de tout cela est qu'à partir du 1er janvier 2024 , Harebrained sera à nouveau un studio indépendant et qu'ils vont aller trouver un nouvel éditeur/investisseur. Paradox conserve tristement la propriété de The Lamplighters League mais aussi de la trilogie Shadowrun et de BattleTech. On espère qu'Harebrained retombera sur ses pattes et reviendra à ses racines à savoir des jeux de niche fait par et pour des geeks barbus. Quant à Paradox, on a un peu l'impression qu'ils sont en roue libre ces derniers temps. Entre cette affaire, le drame autour de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 et le lancement désastreux de Cities Syline 2 , ça commence à faire beaucoup.