GZDoom Eternal

L'avant-veille de Noel 1997, id Software a fait le plus beau cadeau au petit monde du jeu vidéo : le studio a publié le code source de Doom. Depuis ce dernier a été porté sur toutes les plateformes et a été largement modernisé. La version la plus avancée s'appelle GZDoom et elle supporte sans souci le matos moderne. Elle peut même utiliser l'API Vulkan pour le rendu. Du coup certains développeurs nostalgiques des années 90 se sont dits qu'ils pouvaient utiliser GZDoom pour faire des jeux commerciaux.Une première vague de jeux utilisant GZDoom est sorti ces deux dernières années avec des titres comme Hedon The Forestale et Dismantled . Ces jeux n'ont pas fait exactement beaucoup de bruit mais ont posé les bases de la deuxième vague qui promet d'être bien plus alléchante. Trois titres ont retenu notre attention.On commence avec Selaco , un FPS fortement inspiré par F.E.A.R nous dit son développeur aussi bien au niveau de l'ambiance que des combats et de l'IA. La page Steam nous promet plein de belles choses comme une longue campagne solo mais aussi des environnements semi-destructibles et le support du modding. Le rendu est super choupi et si les ennemis n'étaient pas des sprites, on aurait du mal à croire que c'est GZDoom qui tourne derrière. Selaco n'a pas encore de date de sortie mais si vous filez du blé sur le Patreon , vous aurez accès à une démo exclusive.Après s'être fait un nom avec le mod Brutal Doom , Marcos "Sergeant Mark IV" Abenante bosse sur un jeu commercial : Brutal Fate. Il s'agira d'un hymne à la paix dans lequel on nourrit des lapins avec des fleurs. Je plaisante. Ce sera globalement Brutal Doom dans un nouvel univers avec des hectolitres de sang , des armes super bourrines et des tonnes d'ennemis. Les niveaux seront des labyrinthes non linéaires à l'ancienne et le tout sera jouable en co-op. L' Early Access devrait débuter fin 2021 pour une version finale en 2022.Beyond Sunset sera un FPS matiné de RPG dans une ambiance cyberpunk le tout sur fond de synthwave. On sent qu'il y a du potentiel mais il y a pour l'instant un problème majeur : on a du mal à distinguer les ennemis vu qu'ils sont de la même couleur que les décors. C'est dommage car tout le reste bouge bien, il y a des combats au sabre et on peut améliorer son perso. Le jeu n'est pas prévu avant fin 2022 donc il y a encore largement le temps de redresser le tir.GZDoom oblige, les trois jeux présentés seront moddables jusqu'à la racine.