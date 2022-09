GTA6 prend la fuite

On a coutume de dire que Rockstar maitrise la communication autour de ses jeux, qu'ils ne les dévoilent au monde que quand ils l'ont décidé, qu'ils ont la faculté de casser internet juste en changeant l'avatar de leur compte Twitter. Aujourd'hui, on va pouvoir découvrir comment ils gèrent le damage control puisque ce qui ressemble à un énorme leak de GTA6 vient de s'échouer sur un forum dédié à la série, avec pas loin d'une centaine de vidéos d'une version de développement. Apparemment le responsable de cette fuite serait le même piratin qui s'était attaqué à Uber il y a quelques jours On ne partagera rien directement, d'une part parce qu'on n'a pas envie de croiser le chemin d'un des "nettoyeurs" que Rockstar ne va pas manquer d'envoyer parcourir le monde, mais aussi parce que comme tous les supposés leaks, et particulièrement ceux qui tournent autour des productions Rockstar, il faut prendre ça avec les plus longues pincettes du monde. Cela dit, même si la plupart des vidéos montrent des modèles tenant plus des crash test dummies qu'autre chose évoluant au milieu d'environnement tout gris avec du code debug partout à l'écran, d'autres présentent des décors beaucoup plus avancés, notamment un strip club et un petit restaurant, ce dernier étant d'ailleurs le théatre d'un braquage mené par ce qu'on suppose être les deux personnages principaux. Les précédentes rumeurs autour de GTA6 évoquaient une aventure se déroulant à Vice City centrée sur deux protagonistes, un homme et une femme, ce qu'on retrouve ici.On entend déjà quelques drama queens se lamenter que c'est ce qui pouvait arriver de pire au jeu et à Rockstar mais en vrai tout ça ne nous apprend pas grand chose de plus que les dernières rumeurs un peu sérieuses. Personne n'est surpris que le jeu se déroule à Vice City, pas plus qu'il ne mette en scènes plusieurs personnages jouables : la vraie nouveauté (pour un jeu Rockstar) vient du fait qu'on puisse incarner une femme et bien sûr, cette simple perspective fait déjà transpirer les tru3 gamerZ. On se demande si la campagne pourra être jouée intégralement en coop à deux, ce qui serait une grande première pour la série, et à la limite la seule véritable inquiétude qu'on puisse avoir viendrait plutôt de la présence de ce qui ressemble à une version de développement sur PS4 : pour un jeu de cette ampleur, qui n'arrivera pas avant au minimum deux ans, on a du mal à imaginer comment Rockstar pourrait vouloir essayer de le faire rentrer dans du matos qui aura alors pas loin de douze ans.