GTA VI sur PC : la langue de bois de Strauss Zelnick

Il s’agit d’un véritable sport, qui à mon sens devrait figurer aux Jeux olympiques, que l’on pourrait appeler la pratique de la langue de bois ou le bullshit jitsu. Un grand maître quatrième dan en la personne du directeur général de Take-Two Interactive , j’ai nommé Strauss Zelnick, nous a fait une nouvelle démonstration concernant Grand Theft Auto VI sur PC. Oui, le prochain jeu de Rockstar Games est attendu pour l’automne 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series, quid de la version sur ordinateur ?Après un bref échauffement juste avant l’interview à une conférence de TD Cowen , il a déclaré : « Eh bien, l'absence d'annonce n'est pas quelque chose qui pourrait être gravé dans le marbre, autant que je sache, parce que la seule chose qui se produit après l'absence d'annonce est une annonce, je suppose, ou une absence continue d'annonce, Je suppose que cela pourrait arriver aussi. Il ne me semble pas que cela soit gravé dans le marbre ». Il y a du skill, vous en conviendrez. Mais ce n’est pas fini.C’est à ce moment, qu’il réalise une rapide feinte pour se mettre en position : « Mais Rockstar a une approche des plates-formes que nous avons déjà vue, et ils feront d’autres annonces en temps voulu. Je crois que la bonne stratégie pour notre entreprise est d'être là où se trouve le consommateur, et historiquement, ce que cette entreprise a fait, c'est de s'adresser aux consommateurs où qu'ils se trouvent, sur n'importe quelle plateforme logique, au fil du temps. ». Ippon !Nous allons faire rapidement l’après-match. En gros, il va y avoir une version PC, Take-two serait fou de se passer de ce marché. Toutefois, tout comme avec Red Dead Redemption 2 , ils vont essayer de refourguer un maximum d’exemplaires consoles aux joueurs PC impatients qui le rachèteront un an plus tard plein pot à nouveau. Là, ça a vraiment été confirmé par Strauss Zelnick, car si les plans avaient été autres, il ne se serait pas gardé de partager l’information pour faire monter les actions en Bourse de l’éditeur.