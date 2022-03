GTA V next-gen : les infos au compte-goutte

La troisième édition de GTA V destinée aux PS5 et Xbox Series S et X arrivera dans une dizaine de jours, et Rockstar continue de ne pas le montrer. À la place, il faut se contenter de quelques bribes d'infos sur les différents modes d'affichage qui seront proposés (un mode 4K 30 FPS avec ray tracing, un mode 4K upscalé 60 FPS sans ray tracing, et un mode 4K sûrement encore plus upscalé à 60 FPS et avec du ray tracing - la Series S n'aura droit à aucun mode avec du RT), en précisant que le jeu bénéficiera du niveau de rendu de la version PC. Rien ne dit en revanche que l'inverse sera vrai et connaissant Rockstar il est fort probable que les joueurs PC puissent se mettre sur l'oreille les effets RT et le support du HDR qui arriveront avec cette nouvelle version.Pour ce qui est de GTA Online, il sera heureusement possible de conserver tout ce qu'on a récupéré depuis des années en faisant la transition vers cette nouvelle version... tant qu'on reste dans la même famille de console (donc PS4 vers PS5, ou Xbox One vers Xbox Series). Et comme Red Dead Online avant lui, GTAO sera aussi désormais disponible en stand-alone pour ceux qui ne seraient pas intéressés par la campagne. Les joueurs PS5 auront d'ailleurs droit durant les trois premiers mois de sa commercialisation de récupérer gratuitement cette version. Quant aux joueurs qui voudraient découvrir le mode multi avec cette version next-gen, mais qui n'ont pas non plus envie de se faire littéralement rouler dessus par des furieux qui écument les serveurs depuis huit ans, ils auront droit à un petit pack de bienvenue de 4 millions de GTA-dollars pour s'équiper un minimum.