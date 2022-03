GTA V est enfin sorti pour la troisième fois

C'est jour de sortie pour la nouvelle édition de GTA V , qui arrive sur PS5 et Xbox Series. Les joueurs consoles vont enfin pouvoir goûter au plaisir du jeu à 60 FPS, en plus de profiter de quelques améliorations graphiques que vous arriverez peut-être à discerner en plissant les yeux, et de temps de chargement raccourcis. Comme d'habitude chez Rockstar , le PC est de la lave, et aucune de ces améliorations n'arrivera sur la version de la glorious PC master race, en tout cas pour l'instant. Niveau tarifs de cette nouvelle version, ça va de "gratuit" pour la version GTA Online sur PS5 à 40€ pour le tarif plein pot, avec des réductions temporaires de 50 à 75% selon que vous êtes client Microsoft ou Sony.