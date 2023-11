Gran Turismo 7 à quatre

Bien que l’on ait suivi quasiment aucune mise à jour du jeu Gran Turismo 7 , on va présenter un peu celle du mois de novembre, car elle introduit une fonctionnalité ma foi fort sympathique quand on a des ami(e)s qui viennent chez-soi et que l’on possède surtout une PlayStation 5. Oui, le split screen à quatre joueurs bienvenu ne sera malheureusement pas disponible pour celles et ceux qui ont une PlayStation 4, et sera de fait une exclusivité de la génération actuelle.Nous n’avons pas d’exemple du résultat dans les bandes-annonces ci-dessous, malgré le questionnement sur les performances qui en résulte, on va laisser le bénéfice du doute à Polyphony Digital . En tout cas, on pressent qu’il sera accueilli vivement pas les joueuses et les joueurs. On va résumer le reste de ce qu’apporte la mise à jour majeure Spec II 1.40. Il y a sept nouvelles voitures : la Dodge Charger R/T 426 Hemi ’68, la Dodge Challenger SRT Demon ’18, la Lexus LFA ’10, la Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II ’91, la NISMO 400R ’95, la Porsche 911 GT3 RS (992) ’22 et la Tesla Model 3 Performance ’23. Il y a aussi une nouvelle piste enneigée située au Canada la Lake Louise Track.Il y aura également une nouvelle intro, trois menus supplémentaires, de nouveaux évènements, un nouveau tableau de bord pour voir votre progression et le support officiel pour le nouveau Gran Turismo Sophy 2.0. Vous retrouverez plus de détails sur le PlayStation Blog . Quand est-ce que toutes ces merveilles arrivent-elles ? Aujourd’hui même. En passant pour les fans du Vroum, un test sur EA Sports WRC arrive bientôt et le nouveau numéro de Factor Motorsport devrait être disponible la semaine prochaine.