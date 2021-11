Gran Turismo 7 : La customisation de véhicules est de retour

Peut-être devant le succès retentissant de Forza Horizon 5 Polyphony Digital a publié une vidéo pour rappeler que Gran Turismo 7 existe toujours. Kazunori Yamauchi en personne drague les fans de la licence en annonçant le retour de la customisation des véhicules, grand absent dans le précédent opus ; Gran Turismo Sport La bande-annonce fait une minute à peine, on n'a pas le temps de voir grand-chose. Mais nul doute qu'on aura de quoi se mettre plus sous la dent d'ici la sortie du titre le 4 mars 2022, sur PS4 et PS5.