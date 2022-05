Gotham Knights saute une génération

Warner Bros vient d'annoncer que les versions PS4 et XO de Gotham Knights ont été annulées afin " de proposer aux joueurs la meilleure expérience de jeu possible ". Une vidéo de 13 minutes de gameplay accompagne cette annonce et semble prouver exactement le contraire : il n'y a rien de ce qu'on voit qui ne pourrait pas tourner sur une bonne vieille PS4.Ce n'est pas spécialement impressionnant, les environnements sont assez vides et le tout tourne toujours avec ce bon vieux Unreal Engine 4. On se demande si la raison officieuse est que WB Montreal n'a pas le temps d'optimiser pour la génération précédente et veut éviter un Cyberpunk 2077. La vidéo présente le style de combat de deux des quatre héros du jeu : Nightwing (Dick Grayson, Robin #1) et Red Hood (Jason Todd, Robin #2).Nightwing tape sur les gens avec des batons et Red Hood utilise des flingues. On nous dit qu'il utilise des munitions non-létales mais qu'elles peuvent percer des armures. On a du mal à s'enthousiasmer devant le résultat mais la présence d'un mode co-op à deux devrait sauver un peu les meubles. Gotham Knights sortira le 25 octobre sur PC, PS5 et Xbox Cerises.