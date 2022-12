Good Hunting, S.T.A.L.K.E.R.

Le jeu vidéo a beau être un moyen d'évader notre triste réalité, cette dernière revient parfois s'incruster dans notre petit monde. Vladimir "Fresh" Yezhov était un fan ukrainien de jeux vidéo et particulièrement de Starcraft. Après ses études, il a rejoint GSC Game World pour bosser sur les deux premiers épisodes de Cossacks. Quand GSC a pivoté vers le FPS, il a suivi le mouvement et a bossé sur S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Suite à cela, il a bossé pour plusieurs autres studios ukrainiens notamment Frogwares.Quand l'Ukraine a été envahi par la Russie de Poutine en février, il s'est porté volontaire pour rejoindre les forces armées. Il a été tué au combat le 22 décembre dans la bataille de Bakhmut . Ce n'est probablement pas le premier développeur à mourir dans cette guerre et ce n'est probablement pas le dernier. Frogwares a documenté la situation dans un fil Twitter assez éprouvant à lire. On ne sait pas quand le folie de Poutine s'arrêtera. Et ce qu'il restera du JV ukrainien après. Mais si le pays s'en sort, arrive à sortir des jeux et que nos sous peuvent les aider à reconstruire, on sera là. Slava Ukraini !