Je suis assez vieux pour connaître tous les générique de Goldorak , ce dessin animé a littéralement bercé mon enfance. Alors ça me fait un peu mal quand j’ai vu un extrait de gameplay du prochain jeu développé par Endroad et édité par Microids présenté chez nos confrères de JeuxActu . Bien qu’il soit toujours sympathique de pouvoir varier les possibilités, là on est quand même dans le minimalisme digne d’un jeu mobile. Aucun site qui a repris les extraits n’a noté qu’il y avait un problème. Est-ce moi qui suis à côté de la plaque, et finalement la phase de shoot 'em up serait en fait très réussie...Quoiqu’il en soit, Goldorak – Le Festin des Loups sortira le 14 novembre sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, et PS5. La version Switch est repoussé à 2024, et on ne comprend pas trop bien le pourquoi, le titre a des graphismes dans le standard des jeux de la console de Nintendo