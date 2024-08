Grace Orlady, la Lead Community Manager de Santa Monica Studio a donné hier les configurations PC nécessaires pour jouer à God of War Ragnarök sur PC, et elles sont plutôt correctes si on en croit leur tableau de résumé. Même l'ultra 4K 60fps ne nécessiterait qu'une RTX4070Ti, un i5-11600K et 16GB de RAM.En plus de celà, le jeu supportera le DLSS 3.7, le FSR 3.1, le XeSS 1.3, le Frame generation et apparemment le dual screen (ou le very-big-screen) vu les 2 captures en 5120*1440. Bon par contre, prévoyez de la place sur votre disque car le jeu fait 190Go. On rappelle que sa sortie est fixée au 19 septembre sur Steam et l'EGS.