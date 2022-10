God of War: Ragnarök nous présente ses coulisses

En attendant la sortie de God of War: Ragnarök sur PS4 et PS5 le 9 novembre 2022, vous pouvez prendre votre mal en patience en regardant les coulisses du développement, garantie sans spoiler. Le premier épisode "Artisans de l'histoire" explique la manière dont l'équipe a décidé de l'approche pour conclure la saga, et le deuxième épisode "Combats et ennemis" parle de toutes les nouveautés qu'il y aura dans les affrontements et leurs approches.