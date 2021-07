Glitchpunk : GTA 2 doigts de m'agacer

À un moment donné, en Pologne, quelqu'un s'est dit : "c'était bien, GTA 2, quand même". Une chose en a amené une autre et aujourd'hui, on se retrouve avec Glitchpunk , un GTA 2 cyberpunk développé par le studio Dark Lord et édité par Daedalic Entertainment . On parle donc d'un jeu en vue top down, dans lequel il s'agira d'accomplir des missions pour trois factions opposées, en foutant le bordel en ville, à pied ou en bagnole. Histoire d'être un peu plus que juste un GTA 2 avec une cyber-moustache, on pourra upgrader son personnage, mais à part ça, si vous avez déjà joué au deuxième épisode de la série de Rockstar avant que celle-ci ne devienne le mastodonte qu'on connait aujourd'hui, vous serez en terrain plus que connu.Le jeu arrivera en early access le 11 août, et les développeurs prévoient qu'il y reste pendant six à huit mois, même si ce genre d'estimation est toujours très optimiste.