Ghost of Tsushima tranchera le 26 juin 2020

Si pour beaucoup, Ghost of Tsushima était plutôt attendu pour la fin de l’été, Sucker Punch Productions et Sony Interactive Entertainment annoncent une toute autre date pour ce qui sera probablement le dernier gros AAA de la PS4 . La date dusera donc le rendez-vous de toutes les personnes souhaitant adopter la voie du Fantôme.Pour fêter cette annonce, Sony nous dévoile une nouvelle vidéo blindée de scènes cinématiques, histoire de nous mettre un peu dans l’ambiance, mais aussi d’un peu de gameplay afin de nous montrer toutes les capacités de Jin Sakai, le personnage principal. C’est toujours ultra joli et évidemment, il s’agit de la version PS4 Pro, en 4K et tout le tralala. A noter que les anglophobes, tout le jeu est traduit en français, aussi bien dans les textes que dans les voix.Evidemment, qui dit AAA, dit édition digitale deluxe, édition spéciale et édition collector, afin de contenter tout le monde. On y retrouve divers goodies, comme le masque de Jin Sakai, un sashimono, un furoshiki, un artbook par Dark Horse, et une carte en tissu. Pour le reste, il s’agit de babioles numériques, avec des skins, un thème dynamique et la bande son.