Get to ze Chop Goblins

David Szymanski est un homme très occupé : à peine remis du succès de l'excellent DUSK (publié par New Blood ) et alors qu'il bosse en ce moment avec Dillon Rogers sur Gloomwood qui s'annonce au moins aussi excellent, il trouve encore du temps pour bosser sur un petit projet perso en parallèle : Chop Goblins Pas de grosse prise de risque, il s'agira une fois encore d'un FPS un peu moche, qui pourra se boucler en moins d'une heure. Il y sera question de traquer d'affreux gobelins au travers de cinq niveaux et autant d'époques différentes. Ca sortira sur Steam le 3 janvier pour une petite poignée d'euros, parfait pour vous remettre de vos excès du réveillon.