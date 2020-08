Cette nouvelle soirée de streaming état placée sous le signe de la galéjade puisqu'avec Frostis, on a commenté durant presque 3h le Opening Night Live de Geoff Keighley et ses 38 jeux. Une édition 2020 meilleure que le cru précédent, mais qui restait relativement anecdotique. En tout cas, on vous laisse voir ou revoir l'événement commenté par nos soins ci-dessous. Oh et puis on a aussi essayé trois jeux qui s'offrent en démo sur Steam ce weekend : A Juggler's Tale, Nine Noir Lives et Pumpkin Jack. A Juggler's Tale : Un petit puzzle-plateformer en 2.5D dans lequel on contrôle des marionnettes tenues par des fils dans un spectacle de rue. La plupart des énigmes jouent sur l'utilisation de ce personnage "câblé", c'est très mignon, bien écrit et bien animé. Démo très courte, du coup on attend la suite de ce jeu prévu pour 2021 sur PC et consoles. Nine Noir Lives : Point & click dessiné façon BD européenne avec un univers peuplé de chat. Entre autres actions, on peut lécher tous les objets de la scène, ce qui occasionne des réponses cocasses du protagoniste. Des vannes autour des félins, une belle écriture. Un jeu très verbeux, mais heureusement doublé intégralement en anglais avec un casting voix de très bonne facture. On attendra la sortie en 2021 pour se prononcer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous en reparlera ! Pumpkin Jack : Plateformer 3D hommage à l'ère PlayStation 2 développé par un français, Pumpkin Jack ne manque pas de charme. Le jeu à l'air déjà bien complet, le gameplay est efficace et le titre reprend une bonne partie de ce qui faisait le sel des jeux PS2, à savoir une tonne de collectibles planqués dans les niveaux, mais aussi des phases de plateforme millimétrées et chronométrées. Sortie cet hiver sur PC et consoles.Il nous reste encore une grosse soirée de streaming, aussi on vous donne RDV ce soir à partir de 21h sur notre chaîne Twitch pour trois nouvelles découvertes indés en provenance de l'Indie Arena Booth, mais également une grosse session de jeu sur le rogue-rêveur Dreamscaper qui vient à peine de sortir sur Steam.