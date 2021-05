Free Radical Design revient. De loin.

Commençons par un peu d'histoire. Free Radical Design a été fondé en 1999 par des anciens de Rare qui ont bossé sur GoldenEye et Perfect Dark. Ils ont développé les excellents TimeSplitters , le sympathique Second Sight et l'oubliable Haze . Suite au bide de ce dernier, le studio a failli faire faillite mais a été racheté par Crytek en 2009 pour devenir Crytek UK. Quelques années plus tard Crytek a connu ses propres problèmes financiers et en 2014, Crytek UK a fermé ses portes.Les employés sont tous partis dans un nouveau studio fondé par Deep Silver, Dambuster Studios. Deep Silver a aussi racheté les droits de Homefront : The Revolution, un FPS sur lequel Crytek UK bossait afin de le finir chez Dambuster Studios. Puis en 2018, Deep Silver a racheté les droits de TimeSplitters et Second Sight. En 2019, l'éditeur annonçait qu'un nouveau TimeSplitters était en chantiers et que Steve Ellis, co-fondateur de Free Radical Design et co-créateur de la série, bossait dessus.Histoire de rendre les choses encore plus officielles, Deep Silver vient de reformer Free Radical Design pour développer le jeu. Il s'agit bien d'un nouveau studio pas juste d'un nouveau nom pour Dambuster Studios, ces derniers étant occupés à sauver les meubles sur Dead Island 2 . On rappelle que Deep Silver est une division de Koch Media qui fait partie du Embracer Group . Selon les résultats financiers de ce dernier, il y a 160 jeux en développement chez eux.