Forza Horizon 5 se recontruit

Il y a quelques mois, Playground Games ajoutait le support du TAA à la version PC de son Forza Horizon 5 , offrant ainsi une alternative bien plus propre au MSAA que proposait le jeu. Le travail ne s'est pas arrêté là pour le studio anglais qui, avec la prochaine mise à jour prévue la semaine prochaine, va (enfin !) inclure les solutions de reconstructions de Nvidia et AMD, les bien nommés DLSS et FSR. Celles-ci permettront de gratter encore quelques FPS sur un jeu déjà pas excessivement gourmand compte tenu de ce qu'il affiche (l'expérience sur Steam Deck est tout à fait satisfaisante, si l'on sait se contenter de 30 FPS).L'ajout du DLSS et du FSR n'est toutefois pas anodin puisque cette nouvelle update proposera de nouvelles options de ray tracing : alors que celles de base n'étaient utilisables qu'en mode Forzavista, les deux nouveaux modes pourront également être utilisés en course, en free roam et dans le mode photo, pour pouvoir profiter des jolis reflets sur la carrosserie étincelante de votre voiture.