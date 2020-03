For The Record

Sorti il y a maintenant 10 ans, Call Of Duty Modern Warfare 2 était à mon goût l'apogée du genre à tel point que je me refais la campagne de temps à autre (elle se boucle en 4-5H). C'était aussi le dernier vrai jeu du Infinity Ward historique avant le départ d'une bonne partie de ses membres pour fonder Respawn.La rumeur courrait depuis quelques temps mais c'est désormais officiel : un remaster de la campagne solo du jeu vient de sortir sur PS4 et s'appelle Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Le PC et la XO devront attendre le 30 Avril. C'est Beenox qui s'est occupé de retravailler le tout et le résultat a de la gueule. Il est bien sûr uniquement question de la campagne solo. Le mode Spec Ops et le multi sont passés à la trappe. Certaines cartes de MW2 sont présents dans le reboot de Modern Warfare sorti l'an passé. Mais du coup ce remaster est vendu moins cher (25 euros) que celui du premier Modern Warfare (40 euros).