Focus s'offre la première guerre mondiale

Focus continue son marché de développeurs indies de FPS. Après Streum On Studio , l'éditeur français a racheté 66% des parts de BlackMill Games (le patron du studio conserve son poste et les 33% restant). Ce sont les développeurs des WW1 Game Series , des FPS sur la première guerre mondiale.Ils ont sorti Verdun en 2015 (front de l'ouest), Tannenberg en 2017 et viennent de sortir Isonzo (Italie). SI vous achetez le jeu avant le 20 septembre, le pack Avanti Savoia est offert et propose les plus belles moustaches jamais vues dans un jeu. Dommage qu'il faille les cacher derrière un masque pour éviter de se faire gazer.